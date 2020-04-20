اعتقال ٢٩٤١٢ شخصا في بغداد منذ 17 اذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال ٢٩٤١٢ شخصا في العاصمة منذ 17 اذار.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه تم "القبض على ٢٩٤١٢ مخالفًا لحظر التجوال وحجز ١٥٦٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وتغريم ٦٢٤٧٦ مركبة منذ 17 آذار".

واضافت انها "سهلت دخول ٢٩١٨٥ عجلة حمل تحمل مواد غذائية إلى العاصمة"، مشددة على "الالتزام باجراءات الوقاية خلال رفع الحظر الجزئي".