المرور تباشر بفتح الشوارع المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة

اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن المباشرة بفتح الشوارع المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية وفتح الشوارع المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة".
واضافت ان "ذلك جاء استعداداً لرفع الحظر الجزئي يوم غد".
واعلنت الخلية العليا امس الاحد، انها ستقوم برفع حظر التجوال من الساعة السادسة صباحا ولغاية السابعة مساء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
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