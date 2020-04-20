العين الإخباريةالثلاثاء 2020/4/21 12:22 ص بتوقيت أبوظبي
أسقطت الدفاعات السورية، الإثنين، عددا من الصواريخ الإسرائيلية في سماء تدمر.
و ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء مدينة تدمر، الواقعة بشرق محافظة حمص في وسط سوريا، وأسقطت عددا من "الأهداف المعادية".
ولم يذكر النبأ العاجل الذي ظهر على وسائل الإعلام الرسمية أي تفاصيل عن الهجوم الجوي على المدينة القديمة الواقعة في شرق حمص.
وهذا هو الهجوم الثاني في غضون أقل من شهر من جانب إسرائيل التي شنت في السنوات الماضية مئات الهجمات على سوريا.
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