الصادق الغرياني.. المفتي الأجير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول، ارتكب جريمة بحق الدولة الليبية، إذ عمل على تطويع كل شيء دفاعا عن أفكار جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، سائرا على درب مفتي الإخونجية الأكثر دموية يوسف القرضاوي.
ارتفاع قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 199
وأفتى العرباني قبل أيام قليلة بإباحة القتل وإراقة الدماء في ليبيا، غير أنه قدم الشكر لدولة قطر على مد ليبيا بالأسلحة معتبرا تلك الأسلحة مساعدات من دولة قطر.
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