شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتعليق حضور المصلين والاعتكاف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، وتكون 10 ركعات فقط بدلا من 20 ركعة، وتعليق الاعتكاف.



وقالت رئاسة شؤون الحرمين في حسابها على تويتر" إنه وفقًا للإجراءات الاحترازية سيتم تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك هذا العام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتعليق حضور المصلين والاعتكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.