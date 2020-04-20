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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تسجل وفاة 20265 شخصا منذ بداية انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا 20 ألفا بعد تسجيل 547 وفاة جديدة منذ الأحد.
وأكد مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون، تواصل التراجع البطيء لعدد المرضى في أقسام العناية المركزة، مضيفا "هذه الليلة تجاوز بلدنا عتبة رمزية ومؤلمة بشكل خاص".
وفي الإجمال، توفي 20265 شخصا منذ بداية الوباء مطلع مارس/آذار، منهم 12513 في المستشفيات و7752 في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى.
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