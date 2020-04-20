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الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، الإثنين، عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا جديدة داخل الأردن، ولكن تم تسجيل 8 حالات على حدود العمري قبل دخولهم المملكة، وفقا للعين.

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وأشار إلى أن الإصابات لـ3 أردنيين و5 لغير أردنيين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 425 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات شفاء من الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 282 حالة.

 

ودعا جابر المواطنين لعدم الاستماع لكل التقارير التي تتحدث عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا، قائلا: "لو تم اعتماد دواء عالمياً سيقوم الأردن بجلبه".

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