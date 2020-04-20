شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة الأردنى: لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، أنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا أنه تم تشخيص 8 إصابات لسائقي شاحنات على الحدود دخلوا الأردن وثبت إصابتهم بفيروس كورونا 3 منهم أردنيين و 5 أجانب.



وأضافت وزارة الصحة الأردنية عبر حسابها موقع تويتر، تصريحات وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر:" 425 مجموع عدد الحالات منذ بدء الوباء في المملكة، و 6 حالات شفاء غادرت المستشفيات في الأردن.

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