تسيير دوريات مشتركة جديدة روسية تركية في محافظة الحسكة السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ جوراليف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن روسيا وتركيا قامتا بتسيير دوريات مشتركة جديدة في محافظة الحسكة السورية.

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وقال جوراليف إن تسييردوريات عسكرية جديدة روسية تركية مشتركة على طول الطريق الدولي الرئيسي في محافظة الحسكة".

وأضاف جورافليف أن الخرقين اللذين سجلتهما روسيا سابقًا، تم تنفيذهما في محافظة إدلب من قبل عناصر "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في الروسيا)، وقام الطيران الحربي بطلعات جوية على خط: مطار كويرس - مطار ميتراس - عين عيسى - مطار المحمودلي - مطار كويرس.

وكان جوراليف، قد أعلن في مطلع شهر نيسان/ أبريل الحالي، بأن تركيا وروسيا أجرتا دوريات مشتركة في محافظة حلب السورية.