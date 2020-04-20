عباس يحذر إسرائيل من استغلال أزمة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس رام الله
حذر رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحكومة الأمريكية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية.
وقال خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» : إنه رغم انشغالنا بالتصدي لفيروس كورونا إلا أن ذلك لم يشغلنا عن همنا الأساسي، ألا وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولم نغفل لحظة عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من اعتداءات ومخططات، وتحديدا ما يتعلق بالضم أو صفقة العصر، مؤكدا الموقف الثابت تجاهها برفضها والتصدي لها، وأنه في حال إعلان الضم فإننا سنتخذ إجراءات فورية ضد هذا القرار.
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود المبذولة من قبل الحكومة وتحديدا في ظل هذه الأزمة التي تعاني منها فلسطين والعالم أجمع، التي أثمرت عن نتائج إيجابية لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، وأشاد بها العالم ومؤسساته المختلفة، وكانت على قدر المسؤولية بأذرعها كافة من صحة وأمن، إلى جانب تضافر الجهود مع المحافظين والبلديات والمجتمع المدني.
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