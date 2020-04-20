السعودية تدشن سلال رمضان في محافظات اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عدن، سقطرى، المهرة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك في محافظات اليمن، انطلاقا من محافظة المهرة.

وتستهدف السلة 1,075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقرا بواقع 7,500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة، حيث أشاد نائب محافظ المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز تجاه إخوانهم في اليمن ومحافظة المهرة خاصة.

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وقام المركز أمس بتوزيع 350 سلة غذائية، تزن 25 طنا و900 كجم، في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى استفاد منها 2,100 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة أمس، المرحلة الثانية من مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في عدن.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني «إنه من المقرر أن يستفيد من المشروع بعدن 1,091 شخصا موزعين بين تركيب أطراف وإعادة تأهيل وصيانة أطراف بالإضافة لخدمات التأهيل والدعم النفسي، وكذلك تدريب كوادر محلية وتوطين الخدمات من خلال تشغيل كوادر من الكفاءات اليمنية في المشروع».

وأضاف الذيباني، أن المركز ينفذ مشروع دعم مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بمحافظتي مأرب وتعز بهدف الوصول إلى 2,110 مستفيدين في مجال تقديم خدمات تركيب الأطراف وصيانتها وإعادة التأهيل الجسدي والعلاج الطبيعي، مؤكدا استمرار مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم الصحي في اليمن الشقيق لمختلف القطاعات الحيوية.