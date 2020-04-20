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إفتاء تونس: صلوات التراويح والعيد في البيت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - تونس أقرت دار الإفتاء التونسية أمس بأداء صلوات التراويح خلال شهر رمضان وصلاة العيد في البيت، بسبب وباء كورونا المتفشي في العالم. وأوضحت في بيان لها، أنه «اعتبارا للظروف الصحية العامة الاستثنائية، والتي تفرض التباعد الاجتماعي لتجنب خطر العدوى، فإنها (صلوات التراويح) تؤدى بالبيت، وكذلك صلاة العيد»، واستندت الدار في ذلك إلى سيرة النبي محمد والصحابة من بعده.



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