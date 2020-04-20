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حملة تحريض حوثية لابتزاز المنظمات الأممية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الحديدة

عبرت الحكومة اليمنية عن استنكارها لحملة التحريض والتهديد الممنهج من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية على المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والفرق والبعثات الأممية، العاملة في المحافظات غير المحررة.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، التهديد والتحريض الممنهج من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية تصرف إرهابي، وتدخل سافر في عمل المنظمات، ويقوض عمليات التدخل الإنساني، ويؤثر سلبا على الأسر الأشد فقرا، والتي تحتاج للدعم المستمر.

واعتبر الأسلوب الحوثي محاولة لابتزاز المنظمات، وتجيير عملها الإنساني لصالح ميليشيات الحوثي ومشاريعها العسكرية الإرهابية، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي تأثير في التدخلات الإنسانية للمنظمات في المحافظات غير المحررة.

وأهاب بالمنظمات الإنسانية الاستمرار في التدخلات الإغاثية كون الاحتياج الإنساني أكبر ويستدعي تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية واستخدام الطرق والوسائل الممكنة في إيصال المساعدات وتنفيذ البرامج الإنسانية، والتي منها الاستخدام اللامركزي للعمل الإغاثي.

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واستهجن فتح صمت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حيال هذه التصرفات، وإعاقة عمل المنظمات، مشددا على ضرورة تصعيد هذه القضايا وتحريك ملفاتها في المحافل الدولية.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إن «اتفاق ستوكهولم» بشأن الحديدة، الذي وقع قبل أكثر من عام، بات «غير قابل للتنفيذ»، وذلك في أعقاب اغتيال عضو فريق تنفيذ اتفاق الحديدة الحكومي.

وقال الحضرمي «لن ننسى محمد الصليحي ولن ننسى قتلته الحوثيين، ونطالب بإيقاف عمل البعثة الأممية في الحديدة حتى تتم محاسبة قتلته المجرمين، ونقل مقرها إلى مناطق محايدة في الحديدة، وتحريرها من قبضة الحوثيين».

ميدانيا، تمكنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، في قطاع الفاخر شمال محافظة الضالع جنوبا، من فرض سيطرتها على منطقة الخرازة والأجزاء الشمالية لحبيل العبدي ومدرسة حبيل العبدي وعدد من المواقع العسكرية الاستراتيجية الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وتقترب من السيطرة على الخط الاسفلتي الرابط بين مديرية النادرة محافظة إب وعزاب ـ بيت الشرجي، الذي أصبح تحت السيطرة النارية.

وأكد مصدر محلي أن معارك عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي تدور رحاها وسط بلدة هجار وأطراف منطقة شليل في قطاع (باب غلق) وسط وصول تعزيزات للميليشيات الحوثية من محافظتي إب وذمار.

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