شكرا لقرائتكم دفاعات النظام السوري تتصدى لغارات إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة أنباء النظام السوري إن مضادات الدفاع الجوي تصدت لغارات إسرائيلية على أحد المواقع العسكرية في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وأضافت الوكالة أنه تم إسقاط عدد من الصواريخ التي استهدف نقاطا لجيش النظام في السخنة والعامرية في بادية تدمر.

Advertisements

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية، نهاية الشهر المنصرم مطار الشعيرات في حمص بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري التصدي لتلك الضربات.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانية ومجموعات موالية لطهران.

وفي 14 كانون الثاني/يناير الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مطار "التيفور" العسكري في وسط البلاد.