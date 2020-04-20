عدوان: من غير المقبول العفو عن الأعمال الإرهابية والتعرض للجيش والقوى الأمنية

لفت رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "قبل ​فيروس كورونا​ كانت هناك مشكلة كبيرة تحتاج معالجة وهي المشكلة المالية"، معلناً أن ​الجلسة التشريعية​ التي ستنطلق غدا "تندرج ضمن التحضير بالقوانين ومراقبة عمل ​الحكومة​، ومواكبة الخطة التي ستقدمها الحكومة، بما تتوجب من قوانين وما تتوجب من موافقة من قبل المجلس".

وشدد عدوان على ان "قانون ​العفو العام​ يأتي في إطار ظروف، فيما يجب النظر بوضع السجون، وكل القضايا المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتعرض للأجهزة الأمنية و​الجيش​ ونقل المتفجرات، كلها استثناءات من غير المقبول العفو عنها".