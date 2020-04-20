عدوان: من غير المقبول العفو عن الأعمال الإرهابية والتعرض للجيش والقوى الأمنية

لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "قبل فيروس كورونا كانت هناك مشكلة كبيرة تحتاج معالجة وهي المشكلة المالية"، معلناً أن الجلسة التشريعية التي ستنطلق غدا "تندرج ضمن التحضير بالقوانين ومراقبة عمل الحكومة، ومواكبة الخطة التي ستقدمها الحكومة، بما تتوجب من قوانين وما تتوجب من موافقة من قبل المجلس".
وشدد عدوان على ان "قانون العفو العام يأتي في إطار ظروف، فيما يجب النظر بوضع السجون، وكل القضايا المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتعرض للأجهزة الأمنية والجيش ونقل المتفجرات، كلها استثناءات من غير المقبول العفو عنها".
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