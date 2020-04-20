نحاس: السلطة نشأت من زعماء الحرب وسقطت ولن تتمكن من إدارة البلد

اعتبر الوزير السابق ​شربل نحاس​ أن "المقاربة الحسابية التي قامت بها ​الدولة​ قاصرة من الأساس والخسائر الفعلية هي التي تصيب المجتمع ونحن في مرحلة تتطلّب الوعي"،

وأكد في حديث تلفزيوني، أنه لا يوجد ​دولار​ في البنوك، والناس خسرت أكثر من 60% من قيمتها ب​الليرة اللبنانية​، وأن ​السلطة​ التي نشأت من زعماء الحرب هي التي سقطت ولن تتمكن بعد اليوم من إدارة البلد، نحن بحاجة إلى نظام مصرفي يبدأ بتراكم الادخار ويوظف شبكة العلاقات مع المقيمين واللبنانيين في الخارج لإعادة بناء ​الاقتصاد​، و السلطة التي نشأت من زعماء الحرب هي التي سقطت ولن تتمكن بعد اليوم من إدارة البلد".

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