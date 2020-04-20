السفارة الإيطالية: ممتنون لإضاءة المتحف الوطني وساعة صور بعلم إيطاليا

أعربت ​السفارة الإيطالية​ في ​لبنان​ عن "خالص امتنانها ل​وزارة الثقافة​ اللبنانية - ​المديرية العامة للآثار​، لإضاءة بألوان العلم الإيطالي واجهة ​المتحف الوطني​ في ​بيروت​ ، كعربون تضامن خلال أزمة ​كورونا​".

وأشارت السفارة في بيان أنه "يشهد المتحف الوطني على العلاقة القوية التي تربط ​إيطاليا​ بلبنان. يبقى الالتزام المشترك بالحفاظ على التراث الثقافي اللبناني وتعزيزه، بدعم من التعاون الإيطالي، خير مثال ملموس وحي لشراكتنا التي نعتز بها بشكل خاص".

وتوجهت السفارة الإيطالية "بالشكر إلى ​بلدية صور​ لإضاءة برج الساعة في صور بالعلم الإيطالي واللبناني، تعبيرا عن تضامنها وقربها من إيطاليا في هذه الأوقات الصعبة"، مؤكدةً إيمانها بأنه "من خلال الوحدة والتعاون سنتمكن من التغلب على هذه الحالة الطارئة غير المسبوقة".