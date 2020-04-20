عدل ورحمة: لتسريع إجراءات حماية السجناء من تفشي الكورونا

أصدرت جمعية "عدل ورحمة" بيانا، توازيا مع بداية جلسة تشريعية من قبل ​مجلس النواب اللبناني​، بهدف درس إقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، ومنها ​العفو العام​، ذكرت فيه بمطالبتها المسؤولين عن ​السجون اللبنانية​، ومراكز التوقيف من نظارات وقصور عدل، إلى "تسريع الإجراءات العملية من أجل حماية ​السجناء​، من تفشي ​فيروس كورونا​، وذلك بسبب الاكتظاظ، وعدم وجود أمكنة سليمة، تحمي هؤلا النزلاء من كارثة كبيرة".

وأعربت الجمعية عن "ارتياحها لتفعيل بعض القرارات العملية، والتدابير السريعة، من أجل حماية صحة السجناء الجسدية والنفسية، مع المحافظة على حقوقهم وكراماتهم".