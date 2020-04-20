بطيش: على مصرف لبنان تحمل مسؤوليته لأن هناك 50 مليار تبخرت

أشار وزير ​الإقتصاد​ السابق ​منصور بطيش​، إلى أنه لا ذنب الناس في تحمل مسؤولية إنهيار ​القطاع المصرفي​، معتبراً أن "الطبيعة البشرية تفرض إخفاء العلل والأخطاء، لكن اليوم إخفاء الحقيقة والمكابرة والإستمرار بهذا النموذج المالي جريمة، يجب ان يتحلوا بالشجاعة وقول الحقيقة".

ولفت في مداخلة تلفزيونية إلى أنه "يجب على ​مصرف لبنان​ تحمل مسؤوليته لأن هناك 50 مليار تبخرت ولا يمكن ظلم المودعين خصوصاً في هذه المرحلة، هذه خطايا كبيرة ارتُكبت بهندسات مالية يومها ، وسُجلت من خلالها أرباح كبيرة".

وأكد اننا "كنا في ظرف سياسي مختلف والسياسيون كانوا حريصون على التسوية السياسية، وكان الرهان على الإستقرار والنجاح ولم نتمكن من النجاح يجب ان نعترف بذلك، لكن انا شخصياً كنت ضد هذه السياسيات الإقتصادية بل كنت وما زلت اؤمن بالإقتصاد المنتج"، معتبراً "يحب تحويل هذا التهديد الى فرصة حقيقية للتخلص من هذه ​الأزمة​، ويجب بناء خطاب سياسي جديد، كما لا يجب ان نستسلم بمستقبل اولادنا".