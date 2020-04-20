وليد الخوري:جدية التعاطي مع كورونا يظهر جهد الحكومة بالتعاطي مع الضغوط

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الصحية والاجتماعية الدكتور ​وليد الخوري​ عبر الى انه "نحن مجموعين بلجنة تتضمن كل الوزارات إضافة الى ممثل عن مجلس الدفاع الأعلى،تجتمع في كل يوم مع إختصاصيين وتقدم مقرراتها وتوصياتها الى ​مجلس الوزراء​، وهذا ما لا نلمسه في عمل ​المجلس النيابي​".

ولفت في حديث تلفزيوني إلى "اننا نحن مجموعين بلجنة تتضمن كل الوزارات إضافة الى ممثل عن مجلس الدفاع الأعلى،تجتمع في كل يوم مع إختصاصيين وتقدم مقرراتها وتوصياتها الى مجلس الوزراء، وهذا ما لا نلمسه في عمل المجلس النيابي". الحكومة تعمل خارج الأطر السياسية اليوم لمواجهة ​فيروس كورونا​ ولا يمكن الجزم ان خطر كورونا زال نهائياً بل تخلصنا من "الخبطة" القوية لأننا إستدركنا الوضع منذ البداية بإغلاق ​المدارس​ وأخذ كل الإحتياطات".

وأكد أن "هناك قرار سيصدر من مجلس الوزراء بعد إنتهاء فترة التعبئة العامة مبني على توصية لجنة متابعة شؤون كورونا، لتحديد مصير التعبئة العامة، الأرقام مشجعة لكن ليس لدرجة التأكيد، لذلك ستقوم ​وزارة الصحة​ ب٢٠٠٠ فحص PCR في كل يوم وعلى اساسها تقرر فترة الحظر"، معتبراً أن "الجدية في التعاطي مع فيروس كورونا يظهر الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة للتعاطي مع الملفات الضاغطة والطارئة على الساحة اللبنانية".