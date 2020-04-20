قوى الأمن: تدابير سير تزامناً مع انعقاد جلسات لمجلس النواب بالأونيسكو

سيتم اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التواريخ المذكورة أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى مبنى ​اليونيسكو​ كلّياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات التالية:

تحويل السير عند تقاطع "عبد العال" باتجاه شارع ​غبريال المر​ (محطة Bonjour).

تحويل السير عند مستديرة حبيب أبي شهلا باتجاه تقاطع الراشدين / سلام.

تحويل السير القادم من ​الروشة​ عند تقاطع "الإنترناشيونال" (مقهى Grand Café) باتجاه شارع ​رفيق الحريري​ (​الرملة البيضاء​) وباتجاه نفق ​صائب سلام​.

تحويل السير من شارع كرامي مقابل "Dunes - Mike Sport"، يساراً – صعوداً باتجاه ​المركز الثقافي الروسي​، وباتجاه جامع السلام، من ثم نحو شارع الراشدين.

تحويل السير المتجه من شارع صائب سلام باتجاه شارع الراشدين.

تحويل السير من تقاطع فريد طراد/ ​نزار قباني​، باتجاه الرملة البيضاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وتوجيهاتهم، تسهيلاً ل​حركة المرور​.

وسيتم منع المرور اعتباراً من الساعة 6.00 من التواريخ المذكورة أعلاه على الطرقات التالية:

​الكولا​ بإتجاه شارع حبيب ابي شهلا، وتحويل السير نحو محطة العجوز ومن ثم بإتجاه: الكولا او غبريال المر.

نفق الماريوت بالاتجاهين، وتحويل السير بإتجاه شارع غبريال المر ونحو الرملة البيضاء.

مفرق صيدلية مشموشي، وتحويل السير نحو تقاطع ​مار الياس​ / سلام.

مفرق ​بنك بيروت​، وتحويل السير باتجاه مار الياس.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور.