لجنة مكافحة الفساد تناقش الثلاثاء مشاريع قرارات إسترداد المال المنهوب

تناقش اللجنة الوزارية ل​مكافحة الفساد​ يوم الثلاثاء ٧ مشاريع قرارات بشأن استرداد الاموال المنهوبة، ستعرضها وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، على ان ترفع الى ​مجلس الوزراء​ في الجلسة المقبلة لاقرارها.

وتتعلق هذه المشاريع التحقيق الضريبي الداخلي، حيث يطال جميع الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين أجروا مع ​الدولة​ اللبنانيّة أو المؤسسات العامّة أو البلديّات عقودًا أو التزامات بدءًا من أعلى العقود قيمةً و بدءًا بالسنوات الخمس الأخيرة رجوعًا الى تاريخ انتهاء الحرب الأهليّة البغيضة .

كما تناقش التحقيق الضريبي الخارجي، واتّخاذ الإجراءات التقنيّة اللازمة لتبادل المعلومات الضريبيّة بشكل تلقائي استنادًا الى اتفاقية "التعاون التقني في المجال الضريبي" (MAC) و اتفاقيّة "السلطات المختصّة" (MCAA) .

ويناقش التحقيق المحاسبي، التدقيق في جميع العقود ، من أي نوع كان (مناقصة ، التزام ، اتفاق بالتراضي ... إلخ) ، التي أجرتها الدولة اللبنانيّة توصّلاً الى تحديد مكامن الغش و الهدر في ​المال​ العام.

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وتطبيق المادّة 4 من قانون الإثراء غير المشروع، من خلال تنظيم لوائح بأسماء الوزراء و النواب و الموظّفين ، و التحقّق من تقديم التصاريح عن الذمّة الماليّة عند تولّي المهام العامّة و بعد الإنتهاء منها ، و إحالة المخالفين الى الملاحقة من قبل ​القضاء​ المختص .

بالإضافة إلى تطبيق المادة ١٢ من قانون الإثراء غير المشروع إستقصاءات و تحريّات حول الشخصيّات التي شغلت أو تشغل حاليًا مناصب وزاريّة و نيابيّة و قضائيّة و وظائف فئة أولى خلال السنوات الخمس الأخيرة (كمرحلة أولى) و التي ظهرت عليها مظاهر ثراء لا تتّفق مع مداخليها الشرعيّة و ذلك دون المساس بأحكام قانون السريّة المصرفيّة .

كما ويناقش تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفيّة، وإدراج نصّ خاص في دفتر الشروط يرفع السريّة عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه المال العام و ذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أي نوع كان، بالإضافة إلى قانون الرقابة المؤخرة ل​ديوان المحاسبة​، حيث حثّ ديوان المحاسبة على إعطاء الأولويّة لإنجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود و التلزيمات بدءًا من الأعلى قيمةً و التدرّج نزولاً إلى جميع العقود و التلزيمات . و التشدّد في إعطاء براءة الذمّة بعد مطابقة المستندات و الفواتير مع القيود المصرفيّة.