لجنة مكافحة الفساد تناقش الثلاثاء مشاريع قرارات إسترداد المال المنهوب

تناقش اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد يوم الثلاثاء ٧ مشاريع قرارات بشأن استرداد الاموال المنهوبة، ستعرضها وزيرة العدل ماري كلود نجم، على ان ترفع الى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لاقرارها.
وتتعلق هذه المشاريع التحقيق الضريبي الداخلي، حيث يطال جميع الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين أجروا مع الدولة اللبنانيّة أو المؤسسات العامّة أو البلديّات عقودًا أو التزامات بدءًا من أعلى العقود قيمةً و بدءًا بالسنوات الخمس الأخيرة رجوعًا الى تاريخ انتهاء الحرب الأهليّة البغيضة .
كما تناقش التحقيق الضريبي الخارجي، واتّخاذ الإجراءات التقنيّة اللازمة لتبادل المعلومات الضريبيّة بشكل تلقائي استنادًا الى اتفاقية "التعاون التقني في المجال الضريبي" (MAC) و اتفاقيّة "السلطات المختصّة" (MCAA) .
ويناقش التحقيق المحاسبي، التدقيق في جميع العقود ، من أي نوع كان (مناقصة ، التزام ، اتفاق بالتراضي ... إلخ) ، التي أجرتها الدولة اللبنانيّة توصّلاً الى تحديد مكامن الغش و الهدر في المال العام.
وتطبيق المادّة 4 من قانون الإثراء غير المشروع، من خلال تنظيم لوائح بأسماء الوزراء و النواب و الموظّفين ، و التحقّق من تقديم التصاريح عن الذمّة الماليّة عند تولّي المهام العامّة و بعد الإنتهاء منها ، و إحالة المخالفين الى الملاحقة من قبل القضاء المختص .
بالإضافة إلى تطبيق المادة ١٢ من قانون الإثراء غير المشروع إستقصاءات و تحريّات حول الشخصيّات التي شغلت أو تشغل حاليًا مناصب وزاريّة و نيابيّة و قضائيّة و وظائف فئة أولى خلال السنوات الخمس الأخيرة (كمرحلة أولى) و التي ظهرت عليها مظاهر ثراء لا تتّفق مع مداخليها الشرعيّة و ذلك دون المساس بأحكام قانون السريّة المصرفيّة .
كما ويناقش تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفيّة، وإدراج نصّ خاص في دفتر الشروط يرفع السريّة عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه المال العام و ذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أي نوع كان، بالإضافة إلى قانون الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة، حيث حثّ ديوان المحاسبة على إعطاء الأولويّة لإنجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود و التلزيمات بدءًا من الأعلى قيمةً و التدرّج نزولاً إلى جميع العقود و التلزيمات . و التشدّد في إعطاء براءة الذمّة بعد مطابقة المستندات و الفواتير مع القيود المصرفيّة.
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