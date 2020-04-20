حركة المسار: على الحكومة أن تقف الى جانب حقوق الشعب

رأى رئيس "حركة المسار اللبناني" نبيل الأيوبي، في بيان، أنه "بين مطرقة السلطة السياسية وطاولة المعارضة لها، باتت الحكومة ومعها الطبقة الشعبية تنتظر الضربات المتتالية، وتتحمل التجاذبات وتبادل الفضائح وكأنها هدايا إنجازاتهم التاريخية، التي أوصلت البلد إلى المأزق الخطير عبر سلطة سياسية بالية، يحاولون عبرها التخلص من الحساب القادم، فلبنان أكبر من أن تتناشته براثن سياسية لا تشبه إلا نفسها، ولا تمت للبنانيين بصلة".
ولفت الى ان "المطلوب اليوم في حال أرادت الحكومة أن تكون، عليها أن تقف إلى جانب حقوق الشعب قبل ان يبدأ الحساب، لا لجانب حماية السلطة السياسية، فالشعب هو من رضي بمنحها مئة يوم سماح، فيما السلطة السياسية استمرت بتناتش حقوق الناس، وحملتها للحكومة".
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