سلطات إيطاليا تسجل انخفاضا بحصيلة حالات الإصابة بكورونا

أعلنت السلطات الايطالية أنها سجلت، ولأول مرة منذ بداية ​الأزمة​ الصحية بسبب جائحة ​فيروس كورونا​ في الثلث الأخير من فبراير الماضي، تراجعا في الحصيلة العامة للإصابات النشطة بالداء، وأشار رئيس هيئة ​الدفاع المدني​، أنجيلو بوريلي، إلى أنه "يبلغ العدد الإجمالي للمصابين المرضى حاليا 108237 شخصا، بينما كانت هذه الحصيلة أمس 108257، حيث انخفضت بواقع 20 حالة".

وأعلن بوريلي عن رصد 1822 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 48877 شخصا، لافتاً إلى "استمرار انخفاض عدد الأشخاص المرضى في ​المستشفيات​، مبينا أن هذا العدد يبلغ حاليا 24906 حالة، وهو أقل بـ127 من حصيلة أمس الأحد".

وشدد كذلك على استمرار تراجع عدد المرضى في غرف العناية المركزة، ويبلغ هذا المؤشر الآن 2573 شخصا، وهو أقل بـ62 حالة مقارنة مع حصيلة الأمس. لكنه أكد أن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا حيث تم تسجيل 454 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما كان عذا المعدل أمس 433 حالة، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 24114 شخصا.