الصحة التركية: تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة عن "تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بسبب ​فيروس كورونا​ في البلاد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2140 حالة"، مشيراً الى تسجيل 4674 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 90980 شخصاً"، لافتاً الى "إجراء ما مجموعه 39703 فحوصات للكشف عن الفيروس، وتعافي 13430 مصابا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.