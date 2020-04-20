أوضح نائب ​وزير الخارجية​ الإيرانية، وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، انه "تم الأخذ بعين الاعتبار عقد اجتماع عبر الإنترنت بين وزارء خارجية الدول الثلاثة الضامنة لعملية "​أستانا​" عبر الإنترنت خلال الأسبوع الحالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاجي: اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لأستانا حول سوريا الأسبوع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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