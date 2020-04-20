المسماري: تمكنا من القضاء على عناصر إرهابية خطيرة في طرابلس

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري، أن "وحدات ​الجيش الليبي​ تمكنت من ​القضاء​ على عناصر إرهابية، وصفها بالخطيرة، في عدة محاور في العاصمة ​طرابلس​ خلال العمليات العسكرية"، مشيراً الى ان "​تركيا​ تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة، والجيش كشف تحرك تركي لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم".

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