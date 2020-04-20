أردوغان: سنواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط

أعتبر الرئيس التركي رجب طب ​أردوغان​، أن "بلاده ستواصل إفساد المؤمرات في ​البحر المتوسط​ بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها، فالانقلابي ​خليفة حفتر​ يرتكب مجازر في ​ليبيا​"، داعياً ​المجتمع الدولي​ إلى "إجباره على إنهاء ما يفعله".

ولفت ​اردوغان​ الى ان "المكاسب الميدانية التي حققتها ​الحكومة​ الشرعية في ليبيا، تظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي للانقلابي حفتر، ومن هنا أدعو الرأي العام الدولي مرة أخرى، لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهته".