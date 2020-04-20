أردوغان: سنواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط

أعتبر الرئيس التركي رجب طب أردوغان، أن "بلاده ستواصل إفساد المؤمرات في البحر المتوسط بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها، فالانقلابي خليفة حفتر يرتكب مجازر في ليبيا"، داعياً المجتمع الدولي إلى "إجباره على إنهاء ما يفعله".
ولفت اردوغان الى ان "المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الشرعية في ليبيا، تظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي للانقلابي حفتر، ومن هنا أدعو الرأي العام الدولي مرة أخرى، لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهته".
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