السلطات السعودية: تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين في شهر رمضان

أعلنت السلطات السعودية عن "استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين، اضافة الى تعليق الاعتكاف في ​المسجد الحرام​ بمكة والمسجد النبوي في ​المدينة المنورة​ خلال ​شهر رمضان​ على خلفية جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.