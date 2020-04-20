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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط تدمر

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أفادت وكالة سانا السورية للأنبيا عن أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوات إسرائيلي في محيط ​مدينة تدمر​ وتُسقط عددا من الأهداف. وأضافت أن طائرات استهدفت إحدى النقاط العسكرية بمحيط تدمر بريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري لروسيا اليوم، عن أن القصف استهدف نقاطا للجيش السوري في السخنة والعامرية والتليلة في بادية تدمر.

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