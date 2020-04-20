أفادت وكالة سانا السورية للأنبيا عن أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوات إسرائيلي في محيط مدينة تدمر وتُسقط عددا من الأهداف. وأضافت أن طائرات استهدفت إحدى النقاط العسكرية بمحيط تدمر بريف حمص الشرقي.
وأفاد مصدر عسكري لروسيا اليوم، عن أن القصف استهدف نقاطا للجيش السوري في السخنة والعامرية والتليلة في بادية تدمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط تدمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.