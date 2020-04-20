المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: قرارات بشأن مشاركة المتضررين بقضية عياش

منح قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة ب​لبنان​ 29 من أصل 33 متضررًا تقدموا بطلبات للمشاركة في الإجراءات في قضية المدعي العام ضد عياش، صفة المتضرر المشارك في الإجراءات. وتتعلق قضية عياش بالاعتداءات الثلاثة التي استهدفت السيد مروان حماده والسيد ​جورج حاوي​ والسيد ​الياس المر​ ووقعت في لبنان في 1 تشرين الأول 2004 و21 حزيران و12 تموز 2005 على التوالي.

وقد رفض القاضي فرانسين أربعة طلبات من بين طلبات المتضررين الـ33 التي أرسلتها إليه وحدة المتضررين المشاركين، باعتبارها غير مكتملة. وأشار قاضي الإجراءات التمهيدية إلى أنّ ذلك لا يمنع الأشخاص الأربعة الذين تقدّموا بتلك الطلبات من تقديم معلومات إضافية في وقت لاحق كي يعاد تقييم طلباتهم. وفيما يخص التمثيل القانوني، قرر القاضي فرانسين أن يُمثَّل المتضررون ضمن 3 مجموعات مختلفة، يرتبط كل منها بأحد الاعتداءات الثلاثة.

ووفقًا لقواعد المحكمة، ينبغي لرئيس قلم المحكمة الآن، بعد التشاور مع وحدة المتضررين، أن يعيّن محامين لتمثيل المتضررين المشاركين. وقد أوعز قاضي الإجراءات التمهيدية إلى رئيس القلم أن يعيّن ممثلاً قانونيًا واحدًا لكل مجموعة من متضرري الاعتداءات. ومع أن قرار القاضي فرانسين علني، تبقى أسماء وهويات المتضررين سرية في هذه المرحلة.

وينبغي للمتضررين من أيّ اعتداء من الاعتداءات الثلاثة في قضية عياش، الذين لم يتقدموا بعد بطلبات للمشاركة في الإجراءات لكنهم يعتزمون ذلك، أن يتصلوا بوحدة المتضررين في هذا الصدد.