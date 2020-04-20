الدكتور ابراهيم الثنيان: على الدول اظهار حقائق حول كورونا

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رأى الدكتور ابراهيم الثنيان، الأستاذ في جامعة برونيل البريطانية، في لقاء مع ""الخليج 365"" أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها ‏العالم بأسره‏ ‏اليوم في ظل هذه الأزمة ‏العالمية، المتمثلة بانتشار فيروس كوفيد 19، هي إخفاء الحقائق و ‏المعلومات.

واعتبر أن المعلومات "‏هي غذاء أية إدارة أزمات وهي ‏أساسيات لأي قرار صائب ‏أو تخطيط ناجح". ‏

لذلك ‏تمنى الثنيان المتخصص في الادارة الاستراتيجيةأن يرى العالم قريبا ‏نظاما صارما يجبر جميع ‏الدول وأجهزتها‏، مثل هيئة الإحصاء القومي‏، على إظهار الحقائق أول بأول.

‏وأضاف" أن سبب ما حدث في العالم من عدد كبير من الوفيات وخسائر اقتصادية بترليونات الدولارات ليس ضعفا في ‏التجهيزات الصحية".

ولكنه أشار الى "أن السبب الحقيقي هو إخفاء الحقائق أو التأخير في إظهار الحقائق و‏عدم مشاركة المعلومات والتجارب الطبية في كل بلد ‏للتعامل مع هذا الفيروس ‏الخبيث". ‏

الدرس المستفاد

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تمنى الثنيان في الاطار ذاته "أن يكون الدرس المستفاد من هذه الجانحة هو قرار أممي يجبر الدول على إظهار الحقائق ‏الدقيقة أولاً بأول حول أي وباء ‏في المستقبل أو أي خطر ‏أي كان نوعه ‏يكون له تأثيرا دوليا".‏

‏وشدد على أن" تلك المعلومات ليس لها تأثيرا على الأمن القومي لأي بلد، ‏بل تأثيرها كبيرا جدا على الصحة والاقتصاد الدولي‏".

وقال ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب تكلم عن الموضوع نفسه، ‏وحضّ على إجبار الدول عن طريق منظمة الصحة العالمية بتزويد ‏ومشاركة العالم كله با‏لمعلومات ‏الدقيقة أول بأول، ولكن لابد أن يكون هناك آلية ومنظومة واضحة لذلك.

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