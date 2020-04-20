شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صناعة البرلمان" يطالب بالاستفادة من انخفاض أسعار النفط لدعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التداعيات الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، أثرت بالسلب على الأسعار العالمية للنفط، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في سعره، مما يتطلب الاستفادة من هذه الأسعار الجديدة واستغلال الأزمة في تحقيق مكاسب لصالح الصناعة المصرية.

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وأشار عامر، في بيان له اليوم، إلى أنه رغم انخفاض أسعار النفط العالمي، لاسيما وأن سعر البرميل سالب ٣٧,8 دولار، ما زالت الحكومة تتعامل مع المصانع بنفس الأسعار القديمة من حيث أسعار الطاقة والكهرباء والغاز، مما يمثل عبء كبير على المصانع، لافتا إلي أن الحكومة لابد وأن تضع استراتيجية سريعة للاستفادة من هذا الانخفاض.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة استغلال الأزمة الحالية، وتخزين احتياطي الدولة المصرية الاستراتيجي من الغاز والبترول، والتمتع بالأسعار السلبية للغاز والبترول وتحقيق مكاسب للصناعة المصرية لزيادة قدرتها التنافسية من أجل التصدير، ومن ثم تخفيض أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية.