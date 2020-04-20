شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: انحياز الدولة للفقراء ودعم العمالة غير المنتظمة خطوة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب سامر التلاوي، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالعديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف عن الفقراء والمهمشين، ومن تضرروا من أزمة فيروس كورونا على وجه الخصوص، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار التلاوي، في بيان له اليوم، بما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، من أنه يتم حاليا تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار الأسر الأكثر تضررا من تداعيات فيروس "كورونا" ضمن برنامج المساعدات النقدية "تكافل وكرامة " مثلهم مثل المسنين والأسر التي تضم الأيتام والأرامل والمطلقات، وذلك من خلال آليات لمساعدة هذه الفئات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتضررها من كورونا.

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وأوضح أنه سيتم إضافة نحو 160 ألف أسرة إلى تكافل وكرامة خلال الأسابيع القليلة القادمة لمواجهة آثار كورونا، بحسب تصريحات وزيرة التضامن، وهو ما يكشف عن دعم هائل وغير مسبوق من جانب الدولة، للحفاظ على حياة ومعيشة الجميع وعدم ترك أي فئة عرضة للوباء.

وتابع أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قائلا: "إن الدولة لا تتأخر ووفقا لتوجيهات الرئيس عن الاستجابة لأي ظروف قاهرة مثل أحداث كورونا".