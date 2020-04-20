سانا: الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق سماء تدمر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية. ولم تذكر الوكالة السورية بعد إذا ما سقط ضحايا، أو الأهداف التي حاولت مقاتلات دولة الاحتلال قصفها.

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