الكويت: تمديد تعطيل العمل في الجهات الحكومية حتى 28 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ)

قرر مجلس الوزراء الكویتي الیوم الاثنین تمدید تعلیق العمل في كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من 26 أبریل الجاري، حتى 28 مایو المقبل، على أن یستأنف العمل في 31 من نفس الشهر، واعتبارھا أیام راحة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازیة لمواجھة فیروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن في وقت سابق عن تعطيل الهيئات الحكومية حتى 26 أبريل الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر السیف، إن مجلس الوزراء قرر كذلك تمدید فترة الحظر الجزئي لتبدأ من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا وذلك اعتبارا من الأول من شھر رمضان .

واستدرك المزرم قائلاً "إن المجلس قرر السماح للمطاعم ومراكز تسويق الغذاء بتشغیل خدمة التوصیل خلال الشھر الفضیل في الفترة من الساعة الخامسة مساء وحتى الواحدة صباحا".