الرئيس الإيراني: آلية إنستكس الإوروبية لم تتخذ خطوة لافتة ومؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب ا)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الحظر الأمريكي اللاقانوني مازال مستمرًا ضد إيران في هذه الظروف الصعبة، لافتا إلى معارضة أمريكا لمنح قرض من قبل صندوق النقد الدولي لطهران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين روحاني ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حسبما ذكرت وكالة الانباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "نتوقع من الدول الأوروبية خاصة إيطاليا إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الخرق للقرارات في هذه الظروف الصعبة".

وأشار إلى مواقف إيطاليا، بشأن الإتفاق النووي ودعمها لهذا الاتفاق الدولي وأضاف: "إننا على استعداد للالتزام الكامل بتعهداتنا في إطار الإتفاق النووي في حال التزام الطرف الآخر بتعهداته والكف عن اطلاق التهديدات".

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وأعرب الرئيس روحاني عن أمله بأن تدعو إيطاليا الاتحاد الاوروبي للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

كما أعرب روحاني، عن الأسف لأن الآلية المالية المطروحة من قبل أوروبا، لم تتمكن لغاية الأن من إتخاذ خطوة لافتة ومؤثرة وأن تؤدي دورا في هذا المجال.

كانت الثلاثية الأوروبية فرنسا والمانيا وبريطانيا قد أعلنت في يناير 2019، تأسيس آلية "انستكس" لتسهيل العملية التجارية بينها وبين إيران، وحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وأشار إلى أهمية توفير الأمن والاستقرار في المنطقة وقال، " وفقًا لمشروع "هرمز" للسلام فأن أمن واستقرار المنطقة انما يتحققان عبر مسار التعاون بين دول المنطقة وان تدخلات الاجانب خاصة التدخلات الاميركية المترافقة مع الاجرام واثارة المخاطر انما تهدد استقرار المنطقة"..

من جانبه،أعرب رئيس الوزراء الايطالي خلال الاتصال الهاتفي عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الايراني بشان تفشي فيروس كورونا وقال، "إننا نتفهم مشاكلكم جيدا لأننا نواجه ذات المعضلة المشتركة ونرحب بتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتحتل إيطاليا المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات جراء كورونا 24114، والاصابات 181288 فيما تحتل إيران المرتبة الثامنة بـ5209 حالات وفاة، و83505 حالات إصابة.