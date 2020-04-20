السعودية تعلق الاعتكاف في الحرمين خلال رمضان بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية، تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وتجاوزت أعداد المصابين في السعودية الـ 10 آلاف حالة، بعد تسجيل 1122 إصابة جديدة بالفيروس.

وتم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي هذه الحالات في المملكة إلى 109؛ فيما أصبح عدد حالات الشفاء من المرض 1490، بعد تسجيل 92 حالة تعافي.

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة، "ذكرت أننا قد نصل إلى أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، وقد تجاوزنا هذا الرقم مع حالات اليوم، ونتوقع استمرار تزايد الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة".

وأكد الربيعة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من العدوى؛ مضيفا، "التزامنا بالتعليمات سيقودنا إلى بر الأمان وكلنا مسؤول في هذه المرحلة".

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