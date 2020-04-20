الفاتيكان يؤجل التجمعات العالمية للشباب والأسر بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - فاتيكان سيتي - ( د ب أ)
أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، اليوم الإثنين، أن البابا فرنسيس الأول أجل الاحتفال بيوم الشباب العالمي والاجتماع العالمي للأسر لمدة عام وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
واتخذ البابا القرار مع اللجنة المسؤولة عن الإعداد لليوم العالمي للشباب الكاثوليكي والأسر والحياة.
وكان من المقرر تنظيم اليوم العالمي للأسر في الأصل في يونيو 2021 في روما، وأصبح من المقرر الآن أن يتم في يونيو 2022.
وسيتم تأجيل اليوم العالمي للشباب المقبل، الذي كان مقررًا في أغسطس 2022 في لشبونة، إلى أغسطس 2023، وفقًا للجدول الزمني الجديد.
وأعلن المتحدث أنه في الفاتيكان نفسه، تم تسجيل حالة إصابة تاسعة وهي لرجل دين أو موظف في الكرسي الرسولي ثبتت إصابته بالفيروس الفتاك.
وأضاف أن الشخص نقل إلى المستشفى لوضعه تحت الملاحظة .
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