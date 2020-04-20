رسميًّا.. فيسبوك تطلق تطبيقها الجديد المخصص للألعاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة فيسبوك الأمريكية تطبيقًا جديدًا مخصص للألعاب المحمولة، وذلك قبل الإطلاق المُخطط له بشهرين.

ووفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن تطبيق "Facebook Gaming" صُمم من أجل إنشاء الألعاب ومتابعة اللعب بصورة حية، إذ يركز في المقام الأول على بث الألعاب بشكل مباشر.

وكانت "فيسبوك" تسعى لإطلاق التطبيق في شهر يوني المقبل، إلا أنها وجدت أن الوقت الحالي هو المناسب تمامًا لطرحه مع استمرار حظر التجول في دول العالم، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

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وقال رئيس تطبيق الألعاب، فيديجي سيمو: "أصبح الاستثمار في الألعاب بصورة عامة أولوية بالنسبة لنا؛ لأننا نرى في الألعاب شكلًا من أشكال الترفيه الذي يربط الناس معًا، وليس الترفيه مجرد شكل من أشكال الاستهلاك السلبي؛ بل هو تفاعلي ويجمع الناس معًا".

ولا يحتوي التطبيق حاليًّا على إعلانات، وسيحصل "فيسبوك" على المال عندما يرسل المشاهدون "نجومًا" والتي تمثل مبالغ مالية لأصحاب البث المباشر، بينما تحصل الشركة على عمولة.

واختبرت الشركة تطبيق "Facebook Gaming" في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية على مدار الـ18 شهرًا الماضية، وسيتم إطلاقه على متجر "جوجل بلاي" لهواتف أندرويد، أما هواتف "آيفون" فلن يطرح إلا بعد الحصول على موافقة من متجر "أبل".