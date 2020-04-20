أسعار الذهب تقفز بعد انهيار النفط الأمريكي

قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى واحد في المئة، اليوم الإثنين، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع انهيار أسعار النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية منخفضة وهو ما يوجه ضربة إلى الأصول العالية المخاطر ويدفع المستثمرين إلى التماس الآمان في المعدن النفيس، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز. في المعدن النفيس، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز. وسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1689.80 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، مرتفعا 0.33 بالمئة عن الإغلاق السابق بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ التاسع من أبريل عند 1670.55 دولار. عند 1670.55 دولار. Advertisements وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1711.20 دولار للأوقية. وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في (أو إيه إن دي إيه )للسمسرة "الذهب يرتفع بفعل مراهنات على أن (إجراءات) لتحفيز نقدي عالمي لم يسبق له مثيل ستتزايد، وبعد أن أعاد الاضطراب التاريخي في صناعة النفط إلى أذهان الجميع أننا بعيدون كثيرا عن رؤية عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى طبيعته".

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