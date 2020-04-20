العراق : إيقاف انهيار أسعار النفط مرتبط بالسيطرة على وباء كورونا

أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الاثنين، أن إيقاف انهيار أسعار النفط في العالم مرتبط بالسيطرة على جائحة "كوفيد- 19"، لافتا إلى أن استمرار تقييد الحركة معناه المزيد من الخسائر ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال جهاد : "هذا الوضع طبيعي في ظل عدم السيطرة على وباء كورونا، هذا يسبب كساد في النفط الخام وتضخم فيعمليات الخزن وتضخم في عمليات العرض وبالتالي هذه مسألة طبيعية بسبب عدم وجود حركة للشراء، وبالتالي هذا ينعكس سلبا على أسعار النفط".
وأضاف أن العرض الآن يفوق الطلب وهناك تضخم كبير في الإمدادات والتخزين الذي وصل إلى مرحلة كبيرة سواء لدى الدول المنتجة أو المستهلكة"، لافتا إلى أن
وتابع: "الأمر مرتبط بمدى السيطرة على فيروس كورونا وعودة الحركة تدريجيا، كلما نعود إلى الحركة الطبيعية هذا سينعكس إيجابا على استهلاك النفط وبالتالي على الأسعار، كلما استمر التقييد فإن الأسواق ستشهد المزيد من الخسائر".
وعقد المجلس الوزاري الاقتصادي في العراق، مساء اليوم الاثنين، جلسة طارئة لبحث تداعيات الوضع المالي للبلاد تزامنا مع انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، معلنا عن عدة قرارات.
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