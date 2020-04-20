للمرة الأولى في التاريخ .. البائعون يدفعون للمشتريين لأخذ عقود آجلة للنفط

هوى سعر برميل النفط الأمريكي اليوم الإثنين، إلى أقل من صفر دولار للمرة الأولى في التاريخ ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط (WTI) للتسليم في مايو، إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل الواحدحتى الساعة 18:34 بتوقيت غرينيتش اليوم الاثنين، وذلك بعد أن خسر النفط الأمريكي أكثر من 300% من قيمته.
وللمرة الأولى في التاريخ سيضطر البائعون للدفع للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط.
وتعود أسباب هذا الوضع إلى طلب منخفض على النفط وسط انتشار فيروس كورونا حول العالم، وعدم وجود القدرات الكافية لتخزين كميات النفط المفرطة، حيث يتوقع بعض المراقبون نفاد قدرات التخزين في الولايات المتحدة خلال أسبوعين.
وعلى خلفية امتلاء المستودعات سيضطر المنتجون لدفع الأموال للمشترين من أجل تفادي إغلاق حقولهم النفطية.
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