رواد تويتر يسخرون من انهيار سعر النفط الأمريكي: حبة الفلافل أغلى من برميل

تسببت العقود الآجلة في انهيار سعر للنفط الخام الأمريكي، اليوم الإثنين، ليصل سعر البرميل إلى أقل من سالب 37 دولار، وذلك لأول مرة في التاريخ.
فوصل سعر برميل النفط الخام الأمريكي إلى سالب 37.63 دولار ليهبط سعر البرميل إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ بدء بيع العقود الآجلة عام 1983.
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سعر النفط لأقل من دولار فقال مصطفى كتب "ب ٢ دولار فاكهه وخبز والباقي هات بيه ٤ برميل بترول وخليه يتوصي شويه".
فأصبحت كلمة النفط ضمن الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحيث سخر الكثيرون من هبوط
أما زياد كتب "ليلة ترامب الكئيبة .. خير من الف صفعة"، أما أبو هاجر الحوراني فكتب "لو قولت لواحد دلوقتى هولع فيك ببنزين.. هيقولك هو انا رخيص اوى كده فى نظرك".
محمود سيف دون "صار كيلو الليمون اغلى
هشام بن عمر كتب "حبة الفلافل أغلى من برميل #النفط"، أما أبو نورة فكتب "النفط يبكي على الاطلال".
ويعد أحد أسباب تقلب أسعار النفط إلى الانخفاض الشديد بحجم التبادل التجاري لعقود مايو والتي تنتهي الثلاثاء، ونقص السيولة هذا سيفسح المجال أمام سيناريوهات سلبية تسقط فيها أسعار النفط إلى ما دون الصفر
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