رواد تويتر يسخرون من انهيار سعر النفط الأمريكي: حبة الفلافل أغلى من برميل

تسببت العقود الآجلة في انهيار سعر للنفط الخام الأمريكي، اليوم الإثنين، ليصل سعر البرميل إلى أقل من سالب 37 دولار، وذلك لأول مرة في التاريخ.

فوصل سعر برميل النفط الخام الأمريكي إلى سالب 37.63 دولار ليهبط سعر البرميل إلى ما دون الصفر لأول مرة منذ بدء بيع العقود الآجلة عام 1983.

اقرأ أيضًا.. انهيار تاريخي لسعر البترول الأمريكي



فأصبحت كلمة النفط ضمن الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحيث سخر الكثيرون من هبوط

سعر النفط لأقل من دولار فقال مصطفى كتب "ب ٢ دولار فاكهه وخبز والباقي هات بيه ٤ برميل بترول وخليه يتوصي شويه".



أما زياد كتب "ليلة ترامب الكئيبة .. خير من الف صفعة"، أما أبو هاجر الحوراني فكتب "لو قولت لواحد دلوقتى هولع فيك ببنزين.. هيقولك هو انا رخيص اوى كده فى نظرك".

محمود سيف دون "صار كيلو الليمون اغلى

Advertisements

من برميل النفط"، وكتب أخر يغير امور عديدة في العالم .. انخفاض لاسعار النفط الامريكي لما دون ال١$ لاول مرة في التاريخ .. تقلص حجم ثقب الاوزون بسبب توقف انبعاثات المصانع والعجلات.. توقف تام لحركة الطيران في العالم ..ولازال المزيد ينتظرنا".



هشام بن عمر كتب "حبة الفلافل أغلى من برميل #النفط"، أما أبو نورة فكتب "النفط يبكي على الاطلال".

ويعد أحد أسباب تقلب أسعار النفط إلى الانخفاض الشديد بحجم التبادل التجاري لعقود مايو والتي تنتهي الثلاثاء، ونقص السيولة هذا سيفسح المجال أمام سيناريوهات سلبية تسقط فيها أسعار النفط إلى ما دون الصفر