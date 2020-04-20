تعرف على أسباب هبوط سعر برميل البترول الأمريكي

هوت العقود الآجلة للخام الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الاثنين، إلى ما دون الصفر، مسجلة أدنى مستوى لها في التاريخ ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتم تداول العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 21:55 بتوقيت موسكو، عند مستوى -37.63 دولار للبرميل (مستوى سالب)، بانخفاض نسبته 305.97%.
وعزا الخبراء تداول عقود الخام الأمريكي تسليم مايو عند مستويات سلبية، لعدة أسباب منها الفنية، إذ أن عقود النفط التي هبطت تنتهي صلاحيتها
أي أن من لديه العقد سيطالب بدفع تكاليف التخزين والنقل وغيرها منالنفقات، وتداول العقود بالسالب يعني أن البائع مستعد أن يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد وهو أقل تكلفة للبائع من تكاليف امتلاك النفط وتخزينه.
ولا يجب أن ننسى أن أسواق النفط تتعرض لضغوطات بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الفيروس.
ويأتي الانهيار في أسواق النفط وسط حالة من الركود الاقتصادي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحته.
ويحذر صندوق النقد الدولي من أن دخول اقتصادات العالم في دوامة من الهبوط سيكون الأعمق منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.
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