‎100 فريق طبي في العاصمة العراقية بحثا عن مصابي كورونا

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، تشكيل 100 فريق طبي للبحث عن مصابي فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي، في بيان صحفي:

"تم تشكيل 100 فريق طبي في جانب الكرخ لإجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا".

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وأعلنت السلطات الصحية العراقية عن رفع حظر التجوال

الجزئي من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، بدءا من يوم غد الثلاثاء، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الشامل.

وبلغ إجمالي الإصابات بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في العراق 1539 إصابة، والوفيات 82، وحالات الشفاء 1009.