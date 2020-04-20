اخبار العالم

‎100 فريق طبي في العاصمة العراقية بحثا عن مصابي كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، تشكيل 100 فريق طبي للبحث عن مصابي فيروس  ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي، في بيان صحفي:

"تم تشكيل 100 فريق طبي في جانب الكرخ لإجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا".

 

Advertisements

وأعلنت السلطات الصحية العراقية عن رفع حظر التجوال

الجزئي من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، بدءا من يوم غد الثلاثاء، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الشامل.

 

وبلغ إجمالي الإصابات بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه ، في العراق 1539 إصابة، والوفيات 82، وحالات الشفاء 1009.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‎100 فريق طبي في العاصمة العراقية بحثا عن مصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا