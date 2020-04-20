مسؤول أمريكي : دول أمريكا الشمالية تمدد القيود على حركة السفر

قال القائم بعمل وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، إن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قررت تمديد القيود على السفر غير الضروري عبر حدودها المشتركة لمدة 30 يوما إضافية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ونشر وولف تغريدة على "تويتر" قال فيها: "مثلما صرح الرئيس ترامب الأسبوع الماضي فإن إجراءات الرقابة على الحدود والقيود على حركة السفر وغيرها من القيود

الأخرى تظل في غاية الأهمية للحد من انتشار فيروس كورونا والسماح بفتح البلاد تدريجيا".

وفي 18 أبريل، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تمديد إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة شهرا إضافيا كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقال ترودو إن الولايات المتحدة وكندا قررتا تمديد الإغلاق

الجزئي للحدود المشتركة بينهما لشهر إضافي على خلفية أزمة تفشي فيرو كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن أمله أن تكون هذه الحدود "من بين الأولى" التي يعاد فتحها، في حين كانت أوتاوا تعتبر أن الأمر لا يزال يتطلب أسابيع.

وتم إغلاق أطول حدود دولية في العالم بطول 8900 كيلومتر أمام جميع المسافرين، باستثناء الأمور الملحة، في 21 مارس الماضي، مع تفشي فيروس كورونا، إلا أن حركة التجارة بين البلدين استمرت.