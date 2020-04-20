بـ5 تسليمات فقط.. السديسي يُعلن إقامة صلاة التراويح بالحرمين دون مصلين

أعلن إمام الحرمين عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين لهذه السنة بدون حضور المصلين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحسب جريدة “السبق” السعودية، فقد أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السديس، إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين مع استمرار تعليق حضور المصلين.

واضاف المصدر ذاته، ان صلاة التراويح لهذه السنة ستقتصر على 5 تسليمات فقط.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أكدت يوم الجمعة الماضي، استمرار تعليق الصلاة في المساجد حتى شهر رمضان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” لمستجد.