لأول مرة في التاريخ البائعون يضطرون للدفع للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط..الأسعار تحت الصفر!

انهار سعر برميل النفط الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى أقل من صفر دولار للمرة، في سابقة في التاريخ. وللمرة الأولى في التاريخ، سيضطر البائعون للدفع للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط.

وتسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم شهر ماي، وهوت إلى أكثر من 120 في المئة ليصل سعر البرميل إلى سالب 3.7 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية. وتستمر العقود الآجلة للخام الأمريكي في الانهيار، في يوم سيعد فارقا في تاريخ صناعة النفط العالمية. ونيجة للانهيار غير المسبوق في الأسعار، اضطر البائعون إلى دفع أموال للمشترين لتشجيعهم على أخذ عقود آجلة للنفط، في محاولة لتقليل الخسائر. وقرابة الساعة 17,40 ت غ، انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 94 في المئة إلى 1.04 دولار للبرميل. وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.

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