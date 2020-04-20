انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي.. ثمن البرميل الواحد دولار

في تطور مفاجئ، انهارت أسعار النفط الأمريكي الخام، اليوم الاثنين، بأكثر من 98% إلى ما يقارب دولار واحد أمريكي. ويشكل هذا الانهيار التاريخي مؤشرا على أن الإتفاق الذي وقعته مجموعة “أوبك+” والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب، بسبب انتشار جائحة كورونا. وتتزايد كميات الخام المخزونة في الولايات المتحدة، ولا سيما في كاشينغ حيث نقطة التسليم لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في أوكلاهوما مع تقليص المصافي الأنشطة في مواجهة طلب ضعيف.

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